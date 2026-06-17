Участника несостоявшегося нападения на Белый дом выдала его мать

Одного из планировавших нападение на турнир UFC в Белом доме выдала его мать

Мать одного из заговорщиков, которые собирались напасть на турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Белом доме, выдала своего сына. Это следует из иска, опубликованного минюстом США.

«Десятого июня 2026 года или около того... офицеры из офиса шерифа округа Нокс и полиции Дэнвилла были направлены на вызов в связи с нарушением спокойствия. Звонившая, назвавшаяся матерью Пропера, беспокоилась за своего сына... из-за его недавнего поведения, включая покупку огнестрельного оружия и общение с определенными лицами онлайн», — сказано в документе.

Прибыв на место, полицейские поговорили с родителями задержанного. Они рассказали, что их сын планировал разведывательные миссии со своими онлайн-собеседниками, планировал встречи с ними накануне турнира в Белом доме и недавно купил оружие, боеприпасы, бронежилет и другое специфическое снаряжение. Позже правоохранители доставили молодого человека в местную больницу.

16 июня сообщалось, что ФБР пресекло атаку дронов со взрывчаткой на турнир UFC в Белом доме. По этому делу были задержаны пять человек, 23 человека были идентифицированы как их соучастники. В числе задержанных был и 19-летний Тицен Пропер.

Утверждается, что подозреваемые планировали атаковать близлежащие к Белому дому здания беспилотными летательными аппаратами со взрывчаткой, что должно было бы вызвать массовую эвакуацию. Выбегающих людей, по планам злоумышленников, должны были атаковать снайперы.

Мероприятие было приурочено к двум датам: 250-летию Соединенных Штатов и 80-летнему юбилею президента страны Дональда Трампа, который является давним поклонником ММА и другом главы UFC Даны Уайта.

Ранее в США притворившийся полицейским мужчина открыл огонь по политикам-демократам.