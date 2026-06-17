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Общество

Названы самые привлекательные для жизни города России

Наиболее привлекательными городами РФ для жизни стали Калининград и Ярославль
Shutterstock/FOTODOM

Россияне считают Калининград, Ярославль и Сочи наиболее привлекательными городами для жизни и приобретения недвижимости. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на исследование заместителя научного руководителя Финансового университета при правительстве РФ Александра Шатилова.

«Миграционные предпочтения россиян по итогам I полугодия 2026 года… Высокую миграционную привлекательность сохраняют Калининград, Ярославль, Сочи, Новороссийск, Владимир, Краснодар, Грозный, Тюмень, Тверь», — сказано в исследовании.

Как отмечается, Москва оказалась на 10-м месте в рейтинге. Это связано с тем, что мигранты, приезжающие в столицу на заработки, стремятся вернуться в родной город и купить там жилье.

Нижневартовск, Якутск и Нижний Тагил занимают последние места в рейтинге.

В исследовании были рассмотрены результаты опроса свыше 13,5 тысяч жителей городов России с населением от 250 тысяч человек.

Ранее россияне назвали лучшие города для переезда ради работы.

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