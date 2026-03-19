Россияне назвали лучшие города для переезда ради работы

Сергей Бобылев/РИА Новости

Согласие сменить место жительства ради постоянной или временной работы при обеспечении подходящих условий выражают 36% опрошенных россиян. 8% рассматривают такую перспективу, но отмечают отсутствие практической необходимости на данный момент, а 7% уже переехали. Еще 49% респондентов пока не готовы к переезду ради работы.

Это показало исследование сервисов Работа.ру и «Подработка», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Самым привлекательным городом для переезда ради работы стал Санкт-Петербург (41%). За ним с минимальным отрывом следует Москва (40%), а переезд в Сочи рассматривают 30% респондентов.

Одним из самых привлекательных для работы регионов стал Нижний Новгород, куда готовы отправиться 28% опрошенных. Пятерку лидеров замыкает Калининград (24%).

Далее в рейтинге расположилась Казань, которую выбирают для переезда 23% участников исследования, а за Краснодар проголосовали 19% опрошенных. По 14% респондентов выбрали Екатеринбург, Новосибирск и Владивосток, в то время как Ростов-на-Дону отметили 13%. Еще по 10% голосов получили Красноярск и Хабаровск, а готовность переехать в Челябинск выразили 5% респондентов.

При выборе города для переезда ключевым критерием для 83% респондентов стало увеличение заработной платы, а 71% опрошенных отметили важность обеспечения жильем. Комфортный климат имеет значение для 44% участников, при этом развитую инфраструктуру выбрали 42%. Хорошая экология и природа важны для 32%, высокий уровень культурной жизни — для 28%.

Наличие в городе развитого профессионального сообщества учитывают 21% опрошенных, а присутствие друзей и близких важно для 14%. Возможность получения личного транспорта при переезде важна для 13% респондентов, статус крупного промышленного города — для 12%, а обилие развлекательных заведений — для 9% опрошенных.

Ранее аналитики зафиксировали пик усталости и выгорания у россиян.

 
