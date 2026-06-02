Определены лучшие города России для молодежи

Лидером рейтинга городов, наиболее подходящих для комфортной жизни молодежи, стала Москва (56%). На втором месте Санкт-Петербург, который отметили 51% участников исследования. Это показало исследование сервиса Работа.ру, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Казань заняла третью позицию с результатом 31%. Далее следуют Екатеринбург (25%), Краснодар (21%), Сочи и Нижний Новгород (по 19%), Новосибирск (18%), Владивосток (11%) и Ростов-на-Дону (10%). Другие города отметили 17% опрошенных.

Основными причинами выбора определенных городов стали возможности для трудоустройства и карьерного роста (72%) и развитая инфраструктура (70%). Наличие множества мест для досуга, мероприятий и развлечений выделяют 57% участников исследования. Высокий уровень образования в вузах указали 39% респондентов, достойные зарплаты у молодых специалистов — 35%.

Возможность соблюдать баланс между учебой, работой и личной жизнью важна для 29% опрошенных, а фактор большого количества молодежи — для 28%. Наличие студенческих кампусов оценили 13% участников. Еще 10% выбрали хорошую экологию, а невысокие затраты на проживание и доступное жилье — 8%.

