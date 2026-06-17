В России могут изменить стандарт лечения шизофрении

В России планируют изменить стандарт лечения шизофрении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект приказа Минздрава РФ.

В нем говорится, что предусматривается дополнительная возможность сдавать анализы на гепатит В, С, трепонему бледную, а также ВИЧ-1 и ВИЧ-2.

Согласно документу, такие медицинские процедуры, как плазмаферез и гемосорбция, также включат в обновленный стандарт лечения. Они помогают очистить кровь от вредных веществ.

Кроме того, планируется изменить немедикаментозные методы лечения шизофрении, исключив из стандарта групповую терапию с родственниками больного.

Помимо этого, будет пересмотрено медикаментозное лечение. Речь идет о добавлении в список препаратов.

В РФ действующий стандарт лечения шизофрении был установлен с 2022 года.

До этого ученые из Королевского колледжа Лондона установили, что избыток серотонина в лобной коре головного мозга может быть связан с тяжелыми долгосрочными симптомами шизофрении.

Шизофренией страдает около 1% населения мира. Помимо галлюцинаций и бреда, заболевание сопровождается так называемыми негативными симптомами — социальной изоляцией, утратой мотивации и интереса к жизни.

Ранее стало известно, как шизофрения меняет мозг.