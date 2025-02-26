Стало известно, как шизофрения меняет мозг

Ученые из Университета Цюриха провели масштабное исследование, изучая, какие структуры мозга пациентов с шизофренией демонстрируют высокую изменчивость. Работа опубликована в журнале American Journal of Psychiatry (AJP).

Шизофрения представляет собой сложное психическое расстройство, которое влияет на восприятие, мышление и эмоции. У одних пациентов преобладают проблемы с восприятием, в то время как у других наблюдаются когнитивные нарушения.

«В этом смысле шизофрении как единого заболевания не существует. Есть множество ее разновидностей, каждая из которых имеет свой нейробиологический профиль», — отметил ведущий автор исследования Вольфганг Омлор, старший врач Психиатрической клиники Университета Цюриха.

Для эффективного лечения шизофрении необходим персонализированный подход, который будет учитывать особенности мозга конкретного пациента.

В новой работе ученые проанализировали толщину и площадь коры головного мозга, а также объем глубоких мозговых структур. Данные были получены из международного проекта ENIGMA, включающего изображения мозга более 6 тысяч человек из 22 стран.

Исследования показали, что различия в структуре мозга у пациентов с шизофренией объясняют различия в симптомах, которые они испытывают. Однако определенные области, такие как среднефронтальная зона, демонстрируют схожие изменения у всех пациентов. Эти изменения формируются еще в детстве, что указывает на менее гибкое развитие мозга в ранние годы.

«Эти данные помогают глубже понять нейробиологическую природу шизофрении», — добавил профессор Университета Цюриха Филипп Хоман.

Исследователи отмечают, что одинаковые изменения в коре головного мозга могут указывать на механизмы развития заболевания, тогда как зоны с высокой индивидуальной изменчивостью могут стать ключом к персонализированному лечению.

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