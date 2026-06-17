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Общество

В американском штате произошли столкновения протестующих с силовиками

AP: у здания суда в Миннесоте произошли столкновения протестующих с силовиками
Carlo Allegri/Reuters

У здания федерального суда в Сент-Поле в штате Миннесота произошли столкновения протестующих против антимиграционных арестов с сотрудниками Службы маршалов США. Об этом пишет Associated Press (AP).

«Десятки протестующих собрались у здания федерального суда в Сент-Поле, штат Миннесота, чтобы осудить аресты, связанные с обеспечением соблюдения иммиграционного законодательства», — говорится в публикации.

По данным издания, силовики в тактическом снаряжении применили против собравшихся перцовый спрей.

30 мая Служба иммиграции и таможенного контроля (ICE) США применила против протестующих в городе Ньюарк, штат Нью-Джерси, слезоточивый газ.

Как писала газета The Guardian, вокруг здания Делани-Холла (учреждение для содержания иммигрантов в Ньюарке) несколько дней продолжались протесты, которые были связаны с голодовкой и забастовкой более 300 мигрантов, находившихся там под стражей. Изначально они носили мирный характер, однако в дальнейшем ситуация обострилась.

Ранее суд признал незаконным метод Трампа по борьбе с нелегальными мигрантами.

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