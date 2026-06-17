Стало известно, куда шла приблизившаяся к российскому фрегату британская яхта

Приблизившаяся к фрегату РФ британская яхта шла из Британии во Францию

Парусная яхта Bright Future под флагом Великобритании, которая приблизилась к российскому фрегату «Адмирал Григорович» в проливе Ла-Манш, двигалась из английского порта Лимингтон во французский Шербур-ан-Котантен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные портала по отслеживанию судов MarineTraffic.

Яхта покинула порт Лимингтон на южном побережье Великобритании после 04:00 (06:00 мск) и направилась через пролив в направлении Франции.

После инцидента с участием «Адмирала Григоровича», который, по данным Минобороны РФ, обнаружил судно в 12:45, Bright Future продолжила путь на юг и достигла порта Шербур-ан-Котантен около 17:00 (19:00 мск), где находится до сих пор.

До этого в оборонном ведомстве рассказали, что 16 июня на российском корабле заметили идущее опасным курсом гражданское парусное судно Bright Future под британским флагом.

Экипаж «Адмирала Григоровича» попытался связаться с яхтой по радиоканалу, но не получил ответа, а траектория ее движения не поменялась. Тогда российские моряки стали привлекать внимание людей на судне сигнальными ракетами и звуковыми сигналами — но тоже безуспешно.

Когда до столкновения оставалось 150 метров, командир фрегата принял решение произвести предупредительную стрельбу из стрелкового оружия. После этого британская яхта немедленно изменила направление и стала удаляться от российского военного корабля.

Ранее Захарова иронично прокомментировала инцидент с фрегатом «Адмирал Григорович».