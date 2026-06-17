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Общество

В мэра польского города бросили тортом прямо на сессии горсовета

Мэр Познани Яцек Ясковяк получил тортом с кремом в лицо
AnastasiaSafron/Shutterstock/FOTODOM

В мэра польской Познани Яцека Ясковяка бросили тортом прямо во время заседания городского совета. Об этом свидетельствует видеозапись, размещенная на странице Radio Poznań в социальной сети X.

Сразу после выступления Ясковяка на сессии, на которой члены горсовета должны были обсудить вопрос о вотуме доверия мэру, к градоначальнику подбежал мужчина и бросил ему в лицо торт. В результате лицо Ясковяка и его одежда были перепачканы кремом.

Задержанный охраной нападавший прокричал, что мэр заслуживает к себе такого отношения. Сейчас на месте работает полиция. Мотивы нападавшего выясняются.

В январе прошлого года в Германии во время предвыборного мероприятия женщина Кристиана Линднера. « target=«_blank»>бросила муляж торта в лицо бывшего министра финансов страны Кристиана Линднера. Очевидцы событий сообщили, что торт был сделан из пены для бритья, поскольку экс-министр попробовал десерт и заявил, что это не крем.

Ранее Бритни Спирс поздравила мужа с днем рождения, бросив ему торт в лицо.

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