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Общество

В Петербурге детдомовец попал в больницу после падения из окна четвертого этажа

В Петербурге подросток выпал из окна четвертого этажа
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге падение из окна закончилось для 17-летнего воспитанника детского дома визитом в больницу. Об этом сообщает «Фонтанка».

По предварительной информации, молодой человек потерял равновесие в момент, когда вешал шторы. В результате юноша выпал из окна четвертого этажа и оказался на козырьке, но, не удержавшись на нем, рухнул на землю.

В результате воспитанник попал в реанимацию. Специалисты подозревают, что юноша мог получить перелом лодыжки. Медики проводят обследование, его состояние оценивают как средней степени тяжести.

На данный момент подробности произошедшего выясняют сотрудники Следственного комитета.

Как рассказала в беседе с «Фонтанкой» одна из бывших работниц, дети сообщили ей об инциденте, но версия была совсем другой. По ее словам, перед произошедшим подростки были на пикнике, где много выпили.

Когда школьники вернулись в детдом, между пострадавшим и другим юношей возник конфликт, во время которого они подрались, а затем – один из них выпал из окна.

Ранее семилетняя москвичка выпала из окна из-за кота.

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