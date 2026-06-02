Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

В Калининградской области женщина пойдет под суд за сорванный плакат с Георгиевской лентой

Жительнице Полесска грозит до трех лет за сорванный плакат ко Дню Победы
Александр Кондратюк/РИА «Новости»

В Полесске возбудили уголовное дело против 41-летней местной жительницы, которая в канун Дня Победы сорвала плакат с Георгиевской лентой. Об этом сообщила прокуратура Калининградской области.

По данным ведомства, 7 мая на улице Калининградской женщина, будучи пьяной, сорвала плакат, посвященный празднованию Дня Победы, с изображением Георгиевской ленты и бросила его в клумбу с цветами. Дело возбудили по части 3 статьи 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества»). Обвиняемой грозит до трех лет лишения свободы, уточнили в прокуратуре.

До этого стало известно, что в Петербурге перед судом предстанет мужчина, который осквернил Вечный огонь в День Победы. 9 мая пьяный мужчина зашел внутрь гранитного мемориала на Марсовом поле, поставил бутылку с пивом рядом с пламенем, а затем взял возложенные цветы и швырнул их в огонь. На допросе он пояснил, что решил бросить букеты в пламя, думая, что оно станет еще больше.

Ранее в Реутове возбудили дело против прикурившей от Вечного огня пьяной компании.

 
Теперь вы знаете
Инфляция покинула супермаркеты. Как (не) выросли цены с начала 2026 года
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!