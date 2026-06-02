В Калининградской области женщина пойдет под суд за сорванный плакат с Георгиевской лентой

В Полесске возбудили уголовное дело против 41-летней местной жительницы, которая в канун Дня Победы сорвала плакат с Георгиевской лентой. Об этом сообщила прокуратура Калининградской области.

По данным ведомства, 7 мая на улице Калининградской женщина, будучи пьяной, сорвала плакат, посвященный празднованию Дня Победы, с изображением Георгиевской ленты и бросила его в клумбу с цветами. Дело возбудили по части 3 статьи 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества»). Обвиняемой грозит до трех лет лишения свободы, уточнили в прокуратуре.

До этого стало известно, что в Петербурге перед судом предстанет мужчина, который осквернил Вечный огонь в День Победы. 9 мая пьяный мужчина зашел внутрь гранитного мемориала на Марсовом поле, поставил бутылку с пивом рядом с пламенем, а затем взял возложенные цветы и швырнул их в огонь. На допросе он пояснил, что решил бросить букеты в пламя, думая, что оно станет еще больше.

Ранее в Реутове возбудили дело против прикурившей от Вечного огня пьяной компании.