«Меня «пасли»»: неизвестные избили кандидата в депутаты Госдумы из Челябинска

В Челябинске неизвестные избили экс-депутата городской думы Владимира Корнева, который планирует баллотироваться в Госдуму как самовыдвиженец. Об этом он сам рассказал в разговоре Ura.ru.

Инцидент произошел на остановке у ДК «Строитель» в Металлургическом районе, от которого Корнев избирался в местный орган власти.

«Сначала подошел один нападавший, затем присоединилось ещё несколько человек. Со спины нанесли удар в голову. На остановке были люди, но напали именно на меня. Видимо, меня «пасли»», — предположил политик.

В результате ему потребовалась помощь медиков. По мнению Корнева, избиение — заказ со стороны одного из его конкурентов на предстоящих выборах (кандидат от «Единой России» Алексей Денисенко и действующий депутат Владимир Бурматов).

Потерпевший утверждает, что один из нападавших подтвердил его предположения, якобы назвав номер телефона заказчика. В городском УМВД заявили о проведении проверки по факту сообщения, поступившего из медицинского учреждения.

Ранее толпа избила мужчину в Казани за просьбу потише слушать группу «Любэ».