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Общество

Толпа избила мужчину в Казани за просьбу потише слушать группу «Любэ»

Mash: в Казани толпа избила мужчину за просьбу потише слушать группу «Любэ»
Кадр из видео/Telegram-канал «Mash Iptash»

В Казани толпа молодых людей избила мужчину, попросившего их потише слушать песни группы «Любэ». Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Инцидент произошел на Поперечно-Кукушкинской улице, куда в темное время суток съезжаются компании подростков и юношей постарше. Они выпивают и включают музыку на полную мощность.

Один из местных жителей сделал им замечание, попросив потише слушать музыку — в этот момент играли песни группы «Любэ». В ответ его сначала чуть не задавили на автомобиле, а затем жестоко избили.

После нападения пострадавший еле ходит. Отмечается, что в связи со случившимся на место впервые прибыли сотрудники полиции, а предыдущие десять вызовов там игнорировали. При этом на следующий день агрессоры начали нарочно ездить вокруг дома, включая музыку на полную громкость.

Ранее в Краснодаре двое мужчин избили девушку на улице из-за замечания.

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