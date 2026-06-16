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Общество

Блогершу арестовали после публикации негативного видео о ее отпуске в Марокко

В Марокко задержали блогершу, раскритиковавшую в соцсетях местную полицию
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В Марокко арестовали франко-алжирскую журналистку Ясс Наубелль, опубликовавшую в соцсети негативное видео об отдыхе в стране, пишет Mirror.

Тридцатилетняя блогерша была задержана в аэропорту Марракеш-Менара 13 июня, за несколько минут до посадки на ее рейс во Францию. По данным СМИ, причиной ареста стало видео, в котором Наубелль критиковала местные правоохранительные органы и стандарты вождения. Ролик стал вирусным, набрал сотни комментариев, но позже был удален.

В удаленном видео Ясс описала дорожное движение в Марокко как «хаотичное», сравнивала местную обстановку на дорогах с алжирской, а также обвинила полицию в выкачивании денег с женщин за рулем. Марокканские власти сочли видео «клеветническим» и «оскорбляющим силы порядка». Наубелль поместили под стражу «для выяснения мотивов». Ее могут обвинить в публикации оскорбительного контента и подрыве общественных институтов.

У блогерши более 20 тыс. подписчиков в TikTok, в настоящее время она остается за решеткой.

Ранее в Москве задержали иностранного блогера за съемку провокационных видео в метро.

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