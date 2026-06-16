В Костроме мужчина едва не сжег двух человек ради похищенного телефона

Житель Костромы едва не погубил двух соседок, совершив поджог в квартире

В Костроме местный житель ограбил соседку по коммунальной квартире и попытался сжечь ее заживо. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

В среду, 3 июня, 40-летний мужчина, применив физическое насилие к женщине, отобрал у нее мобильный телефон стоимостью около 13 тыс. рублей. После этого он покинул квартиру, но через некоторое время вернулся.

Злоумышленник облил входную дверь горючей жидкостью и, угрожая потерпевшей и ее матери, которые находились внутри жилища, совершил поджог и скрылся.

Женщины выжили благодаря тому, что мужчина из соседней квартиры вовремя заметил огонь и сумел потушить его своими силами. Поджигателя задержали и обвинили в грабеже и покушении на двух лиц общеопасным способом (п. «г» ч. 2 ст. 161, ч. 3 ст. 30, пп. «а, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Суд заключил обвиняемого под стражу. По делу выполняются следственные действия, назначены судебные экспертизы.

Ранее россиянин пытался сжечь дом с детьми, чтобы отомстить жене.