В Калининградской области будут судить мужчину, замахнувшегося на полицейского

В Калининградской области 44-летний местный житель предстанет перед судом за угрозы в адрес сотрудника полиции. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел 5 февраля 2026 года в городе Пионерский. Правоохранители прибыли в квартиру по улице Флотской, отреагировав на сообщение о противоправных действиях мужчины в отношении сожительницы.

Агрессор, не желая подчиниться представителям власти, замахнулся кулаком в область головы одного из полицейских и высказал угрозу применения насилия. В его отношении возбудили уголовное дело. Оно направлено в Светлогорский городской суд для рассмотрения по существу.

До этого в Липецкой области пенсионер угрожал расправой и выстрелил в спину полицейскому. По версии следствия, 63-летний местный житель, вооруженный огнестрельным оружием, угрожал прибывшим к его дому сотрудникам военной полиции. Когда они возвращались к служебному автомобилю, обвиняемый произвел прицельный выстрел в спину одному из них. Пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы, стрелка задержали и обвинили посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Ранее на Камчатке мужчина избил полицейского стулом в ТЦ.