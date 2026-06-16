Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Россиянка истязала годовалого сына и бросала на него одеяло, чтобы не слышать его плач

В Свердловской области оштрафовали издевавшуюся над годовалым сыном мать
MIA Studio/Shutterstock/FOTODOM

Жительнице Свердловской области вынесли приговор за жестокое обращение с годовалым сыном. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По версии следствия, мать постоянно избивала сына и заставляла его спать под столом на куртке или одеяле. Когда мальчик плакал, женщина набрасывала на него одеяло, чтобы не слышать.

«Помимо этого, она оставляла мальчика с незнакомыми людьми, причиняла физическую боль и психологические страдания», – сообщается в публикации.

На ситуацию обратила внимание соседка. Она заметила синяки на коже ребенка и иногда забирала к себе. Затем о произошедшем узнала подруга соседки и обратилась в полицию.

Выяснилось, что в регион женщина приехала из Курганской области. Семью еще там признали неблагополучной, а сожителя женщины отправили в колонию за истязание сына.
Сейчас дети находятся под надзором государства. Родительнице назначили штраф в размере 20 тысяч рублей.

Ранее россиянка била 14-летнюю дочь палкой за провинности.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Больше детей — ниже ставка? Какой станет семейная ипотека с 1 июля 2026 года
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!