Россиянка истязала годовалого сына и бросала на него одеяло, чтобы не слышать его плач

Жительнице Свердловской области вынесли приговор за жестокое обращение с годовалым сыном. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По версии следствия, мать постоянно избивала сына и заставляла его спать под столом на куртке или одеяле. Когда мальчик плакал, женщина набрасывала на него одеяло, чтобы не слышать.

«Помимо этого, она оставляла мальчика с незнакомыми людьми, причиняла физическую боль и психологические страдания», – сообщается в публикации.

На ситуацию обратила внимание соседка. Она заметила синяки на коже ребенка и иногда забирала к себе. Затем о произошедшем узнала подруга соседки и обратилась в полицию.

Выяснилось, что в регион женщина приехала из Курганской области. Семью еще там признали неблагополучной, а сожителя женщины отправили в колонию за истязание сына.

Сейчас дети находятся под надзором государства. Родительнице назначили штраф в размере 20 тысяч рублей.

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