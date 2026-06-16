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Общество

Россиянка била 14-летнюю дочь палкой за провинности

Во Владимирской области мать истязала 14-летнюю дочь
СУ СК РФ по Владимирской области

Во Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении матери, которая била 14-летнюю дочь палкой и душила ее за провинности. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, в апреле и мае 2026 года женщина, будучи недовольна поведением дочери, в ходе ссор как минимум трижды применяла к ней физическую силу. Она била девочку палкой, толкала ее и перекрывала доступ кислорода. Выяснилось, что ранее мать уе привлекали к ответственности за избиение дочери, тогда она отделалась штрафом.

Теперь в отношении обвиняемой возбуждено уголовное дело об истязании, ей может грозить до семи лет лишения свободы.

До этого в Москве суд вынес приговор 61-летнему местному жителю, который истязал своих малолетних детей. Фигурант регулярно избивал двоих детей, жестокость по отношению к малолетним он объяснял методами воспитания. Суд признал мужчину виновным в истязании, ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Ранее в Кушве мать выгоняла семилетнего сына на балкон и привязывала к кровати.

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