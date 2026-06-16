Юрист объяснил, почему Диане Шурыгиной грозит срок за распространение порнографии

Дело блогера Дианы Шурыгиной должно стать сигналом для тех, кто зарабатывает на интимном контенте. Об этом «Газете.Ru» заявил юрист Илья Русяев.

«В отношении Дианы Шурыгиной возбужденно дело по части 3 статьи 242 Уголовного кодекса. Сама статья называется «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов», и это важно понимать сразу, потому что в российском праве нет лицензии или иного разрешенного способа публично распространять порнографию. Любое распространение, публичная демонстрация или рекламирование такого материала образует состав преступления вне зависимости от того, согласились ли на съемку участники. Объектом охраны выступает общественная нравственность, поэтому довод о добровольности и самостоятельной съемке юридически ничего не меняет», — пояснил Русяев.

Он отметил, что закон не содержит определения порнографии. Грань между эротикой и порнографией устанавливает экспертиза, как правило искусствоведческая и сексологическая. Эксперты оценивают, сосредоточен ли материал на детальной демонстрации половых актов и половых органов в отрыве от художественного или научного содержания. Именно их вывод переводит ролик из спорного в уголовно наказуемый, заявил юрист.

«Шурыгиной вменяют квалифицированный состав. Часть 3 охватывает совершение деяния группой лиц по предварительному сговору, использование интернета и извлечение дохода в крупном размере. Продажа роликов через закрытые Telegram-каналы автоматически попадает под признак использования информационно-телекоммуникационных сетей, а полученные деньги дают признак дохода, причем крупным размером по примечанию к статье считается выручка свыше 50 тысяч рублей. Поэтому и наказание строже и составляет от двух до шести лет лишения свободы с возможным запретом заниматься определенной деятельностью до пятнадцати лет», — обратил внимание Русяев.

По его мнению, дело Шурыгиной — тревожный звонок для других блогеров, продающих интимные видео на различных сайтах.

«Для авторов взрослого контента это вполне реальный сигнал. Монетизация откровенных видео для российской аудитории и из России лежит в зоне уголовного риска, причем по усиленной части статьи. Иностранная площадка сама по себе не выводит автора из российской юрисдикции. Оплата и публичность лишь добавляют отягчающие признаки», — заключил Русяев.

16 июня Шурыгину отправили под домашний арест. Ее обвиняют в распространении порнографических материалов. Перед этим у нее провели обыск и изъяли видеоаппаратуру, на которую она могла снимать интимные ролики. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России впервые осудили двух россиян за создание порно с помощью нейросетей.