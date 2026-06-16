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Общество

Россиян предупредили о возможных изменениях в семейной ипотеке уже с июля

Экономист Овечкин: условия семейной ипотеки изменятся уже в июле
shisu_ka/Shutterstock/FOTODOM

Условия программы семейной ипотеки могут существенно измениться уже с июля. Обсуждаемые меры способны заметно сократить круг потенциальных заемщиков. В связи с этим эксперты рекомендуют не откладывать оформление кредита. Об этом «Газете.Ru» рассказал Юлиан Овечкин, руководитель отдела ипотеки Level Group.

В профессиональном сообществе обсуждаются сразу несколько возможных нововведений: изменение процентных ставок в зависимости от количества детей, пересмотр условий для отдельных регионов, ограничение максимального срока кредитования и ужесточение требований к получателям льготной ипотеки.

«На данный момент официального постановления нет, поэтому говорить о конкретных параметрах преждевременно. Однако уже понятно, что рассматриваемые меры направлены на более адресное предоставление господдержки и могут привести к сокращению числа семей, которые смогут воспользоваться программой на прежних условиях», — отметил Овечкин.

По оценке эксперта, наибольшее влияние окажут возможные изменения ставок и сроков кредитования. Даже умеренное ужесточение параметров способно привести к росту ежемесячного платежа и снижению покупательской способности заемщиков.

«В случае принятия обсуждаемых мер семейная ипотека останется востребованной, однако доступность программы для семей с одним или двумя детьми может сократиться. При этом основной акцент господдержки, вероятно, будет смещаться в сторону многодетных семей», — комментирует эксперт.

На рынке новостроек последствия могут различаться в зависимости от региона. В крупнейших городах спрос традиционно поддерживается ограниченным предложением, тогда как в ряде регионов застройщикам, вероятно, придется активнее использовать субсидированные программы и рассрочки.

Отдельное внимание участники рынка обращают на обсуждаемое ужесточение правил учета ранее оформленных льготных ипотек. Если соответствующие инициативы будут реализованы, часть заемщиков, уже пользовавшихся господдержкой, может потерять право на повторное участие в программе.

Семьям, которые уже рассматривают покупку жилья и располагают необходимым первоначальным взносом, стоит учитывать вероятность пересмотра условий программы в ближайшее время.

«Если семья планировала воспользоваться семейной ипотекой в этом году, имеет смысл начать оформление уже сейчас. До предполагаемого изменения условий остается около двух недель, и пока сохраняется возможность выйти на сделку по действующим правилам», — подчеркнул эксперт.

Вместе с тем он отметил, что до публикации официальных документов любые прогнозы остаются предварительными.

«Пока можно говорить лишь о высокой вероятности корректировки условий семейной ипотеки. Окончательно оценить влияние изменений станет возможно после выхода нормативных актов», — заключил Юлиан Овечкин.

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