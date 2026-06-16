В сети появилось видео «кошачьего концлагеря» в квартире в центре Волгограда

В центре Волгограда в доме на проспекте Ленина десятки кошек из одной квартиры создали невыносимые условия для жизни соседей. Об этом сообщает V1.RU со ссылкой на жалобы жильцов.

Из-за антисанитарии и резкого запаха жильцы не могут открывать окна. Несколько недель назад видео из проблемной квартиры появилось в социальных сетях, где его распространяют под заголовками про «кошачий концлагерь».

Как пояснил жилец дома Тимофей, ролик сняли его знакомые, которые провожали домой пожилого владельца квартиры в нетрезвом состоянии. По словам соседей, в квартире проживают три человека: женщина старше 90 лет, ее дочь и зять.

Кошки появились там еще в 80-х годах, когда внучка принесла домой бездомную кошку с котятами. Сейчас, по разным оценкам, количество животных может достигать сотни. Их моча протекает в квартиры этажом ниже, а в подъезде стоит устойчивый запах аммиака.

В управляющей компании заявили, что жалоб от жильцов не получали, и рекомендовали обращаться в Роспотребнадзор и полицию. Супруга Тимофея Валерия обратилась в Роспотребнадзор, откуда ее заявление перенаправили в суд, ветеринарную инспекцию, прокуратуру и полицию.

Ранее автоматический туалет для кошки помог разоблачить измену.