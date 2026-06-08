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Общество

Автоматический туалет для кошки помог разоблачить измену

Мужчина разоблачил измену девушки с помощью автоматического туалета для кошки
Motortion Films/Shutterstock/FOTODOM

Автоматический туалет для кошки помог мужчине разоблачить измену своей девушки, пишет Dexerto.

Как рассказал мужчина по имени Кеннет, он начал подозревать неладное, когда его девушка Кателина стала регулярно запираться в ванной для разговоров по FaceTime. Однажды, услышав откровенные фразы, он вспомнил, что в автоматическом кошачьем лотке, стоящем в той же ванной, есть камера с удаленным доступом.

Взглянув на экран, Кеннет удостоверился, что Кателина действительно ему изменяет, демонстрируя собеседнику свое голое тело. После этого мужчина постучал в дверь, потребовал телефон, зашел в свою комнату и заперся.

Просмотрев недавно удаленные сообщения в iMessages, Snapchat и заметках, бойфренд обнаружил откровенные фото и переписку девушки с другим парнем. Кеннет утверждает, что за два года отношений потратил на девушку более $50 тысяч. Он добавил, что немедленно разорвал отношения и выгнал ее из дома.

Ранее беременная китаянка узнала, что муж изменял ей с 20 женщинами.

 
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