Автоматический туалет для кошки помог разоблачить измену

Автоматический туалет для кошки помог мужчине разоблачить измену своей девушки, пишет Dexerto.

Как рассказал мужчина по имени Кеннет, он начал подозревать неладное, когда его девушка Кателина стала регулярно запираться в ванной для разговоров по FaceTime. Однажды, услышав откровенные фразы, он вспомнил, что в автоматическом кошачьем лотке, стоящем в той же ванной, есть камера с удаленным доступом.

Взглянув на экран, Кеннет удостоверился, что Кателина действительно ему изменяет, демонстрируя собеседнику свое голое тело. После этого мужчина постучал в дверь, потребовал телефон, зашел в свою комнату и заперся.

Просмотрев недавно удаленные сообщения в iMessages, Snapchat и заметках, бойфренд обнаружил откровенные фото и переписку девушки с другим парнем. Кеннет утверждает, что за два года отношений потратил на девушку более $50 тысяч. Он добавил, что немедленно разорвал отношения и выгнал ее из дома.

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