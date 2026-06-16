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Общество

Гонщица Мара Багдасарян снова предстанет перед судом

Стритрейсерша Мара Багдасарян предстанет перед судом из-за долга ФНС
049mara/instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).com

Скандальная московская стритрейсерша Мара Багдасарян снова предстанет перед судом, на этот раз не за нарушение правил дорожного движения, а за налоговые долги. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на материалы дела.

По данным издания, у Багдасарян возник долг перед УФНС по Кировской области.

Судебное заседание по этому делу назначено на июль.

В прошлом году сообщалось, что Багдасарян накопила 1,5 млн рублей долгов по налогам. По данным Telegram-канала Mash, штрафы за проезд по платной дороге составили 2072 рубля, а задолженность перед ФНС — почти 1,5 млн рублей.

Мара Багдасарян, севшая за руль в 15 лет, получила известность участием в уличных гонках, рядом аварий и штрафов — включая массовое ДТП на Кутузовском проспекте в Москве и инцидент с погоней полицейских за внедорожником Mercedes-Benz Gelaendewagen.

В 2017 году ее пожизненно лишили водительских прав по медицинским показаниям, однако впоследствии сотрудники Госавтоинспекции неоднократно останавливали ее за рулем.

Ранее МВД лишило гражданства России отца Мары Багдасарян.

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