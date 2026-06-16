Житель Сочи укрыл спящего на пляже мужчину пледом и обокрал

В Сочи мужчина обокрал туриста, который уснул на пляже

В Сочи 56-летнего местного жителя задержали за кражу у туриста, сообщает УМВД по городу.

Злоумышленник обнаружил на пляже спящего под дождем человека, сходил домой за пледом, вернулся, укрыл жертву и забрал у него из кошелька все наличные — 25 тыс. рублей.

Потерпевший обратился в отдел полиции Лазаревского района. Полицейские по горячим следам задержали сочинца, изъяли похищенные деньги и вернули владельцу.

«Заботливому» вору грозит до 5 лет тюрьмы. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

До этого омичка на костылях украла шесть литров пива и избила продавца. Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы, личность грабительницы быстро установили. Девушка призналась в содеянном, но вернуть похищенное не смогла, пиво они с приятелем успели выпить. Возбуждено уголовное дело о грабеже.

Ранее на Камчатке вор уснул на месте преступления и отправился в колонию на 2,5 года.