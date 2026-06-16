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Общество

Омичка на костылях украла шесть литров пива и избила продавца

В Омске женщина избила продавщицу костылем и украла шесть литров пива
Виталий Белоусов/РИА Новости

Жительница Омска со сломанной ногой ограбила магазин, избила продавца костылем и скрылась, прихватив с собой шесть литров пива. Об этом сообщает УМВД области.

По данным полиции, обвиняемая вместе с приятелем проходила мимо супермаркета на улице Жуковского. Зайдя в магазин, она похитила несколько бутылок пива, не предупредив об этом знакомого, который ждал на улице. Пара направилась домой, но их догнала сотрудница торговой точки и потребовала вернуть украденное.

В ответ злоумышленница, которая передвигалась с железным костылем из-за сломанной ноги, несколько раз ударила сотрудницу торговой точки. Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы, личность грабительницы быстро установили. Девушка призналась в содеянном, но вернуть похищенное не смогла, пиво они с приятелем успели выпить.

Возбуждено уголовное дело о грабеже, омичке может грозить до семи лет лишения свободы.

Ранее мужчина украл 1800 рулонов туалетной бумаги и поплатился.

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