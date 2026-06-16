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Пожарный попал в рай после остановки сердца и рассказал, что увидел

Mirror: в Швеции переживший остановку сердца пожарный познал смысл жизни
Faces Portrait/Shutterstock/FOTODOM

Пожарный, пострадавший во время дежурства, попал в рай и рассказал о своем опыте. Его слова приводит The Mirror.

Мужчина по имени Лассе Густавсон во время дежурства оказался на месте взрыва газа. Вместе с коллегой они получили сильные ожоги. Последнего не спасли, а у Густавсона остановилось сердце.

По словам самого пострадавшего, в этот момент ему удалось побывать в раю. Он оказался на горном хребте. Справа от себя он заметил долину с прекрасной природой, а внизу была река.

«Это было похоже на летний полдень. Было спокойно. Температура была комфортной. Я не замерзал. Не было слишком жарко», – вспоминает мужчина.

Густавсон пришел в себя только спустя два месяца, почти все это время он был в коме. Спустя четыре года он вернулся в пожарную часть и стал помогать людям, которые пережили тяжелые травмы.

По словам мужчины, этот опыт помог ему найти смысл жизни. Он, по мнению бывшего пожарного, заключается в том, чтобы найти свое предназначение и делиться его плодами с другими. Именно поэтому он решил помогать другим людям, попавшим в подобные ситуации.

Ранее пережившая остановку сердца женщина рассказала о встрече с богом.

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