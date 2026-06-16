Умер ветеран группы «Альфа», спасавший заложников в театральном центре на Дубровке

Ветеран подразделения антитеррора «Альфа» подполковник Евгений Долгополов ушел из жизни на 59-м году жизни. Об этом сообщила Международная ассоциация ветеранов спецназа.

Долгополов окончил Московское высшее пограничное командное училище КГБ СССР имени Моссовета. После службы в Кремлевском полку он продолжил карьеру в подразделении антитеррора «Альфа», где зарекомендовал себя как профессиональный и опытный офицер.

За годы службы он принимал участие в ряде крупнейших антитеррористических операций, включая освобождение заложников в Буденновске в 1995 году, в Первомайском в 1996 году, а также в театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году («Норд-Ост»). Кроме того, офицер неоднократно выезжал в служебные командировки на Северный Кавказ.

За вклад в обеспечение безопасности страны Долгополов был удостоен ордена Мужества, медалей «За боевые заслуги» и Суворова, а также наградного оружия.

14 июня ассоциация ветеранов спецназа сообщила, что на 80-м году жизни умер генерал-лейтенант в отставке Александр Гусев, который возглавлял подразделение антитеррора «Альфа» с 1995 по 1998 год. Отмечается, что Гусев руководил управлением «А» Антитеррористического центра ФСБ России в «тяжелейшее время» Первой чеченской кампании. По его руководством были успешно проведены многие спецоперации по освобождению заложников, результатом которых стали сотни спасенных жизней.

Ранее умер создатель штурмовика Су-25.