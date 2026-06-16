Прокуратура начала проверку после жесткой посадки вертолета в Карачаево-Черкесии

Прокуратура проводит проверку из-за ЧП с вертолетом в районе Архыза

Южная транспортная прокуратура начала проверку по факту жесткой посадки вертолета AS-50 в районе поселка Архыз в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В публикации отмечается, что по итогам проверки планируется рассмотреть вопрос о необходимости принятия мер реагирования.

По данным главного управления МЧС России по региону, на борту вертолета находился только пилот, который не пострадал. Воздушное транспортное средство получило незначительные повреждения.

Подчеркивается, что на месте инцидента работает оперативная группа Зеленчукского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России.

13 июня легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в районе хутора Алешкин Чернышковского района Волгоградской области. В результате произошедшего пострадал один человек. Прокуратура начала проверку по факту инцидента.

Ранее легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Тюменской области.