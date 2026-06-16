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Общество

Берлин захватили токсичные гусеницы

В Берлине закрывают парки из-за нашествия дубовой гусеницы
Global Look Press

В Берлине начали закрывать детские площадки и спортивные объекты из-за массового нашествия дубовых гусениц, представляющих опасность для здоровья людей, пишет Metro.

По данным местных властей, вредители распространились уже по всем 12 районам немецкой столицы. В результате часть общественных пространств пришлось временно оградить или ограничить для посещения.

Особую опасность представляют микроскопические волоски, которыми покрыты гусеницы. Каждый экземпляр несет сотни тысяч таких волосков, способных разноситься ветром на большие расстояния. При контакте они могут вызывать сильное раздражение кожи, аллергические реакции, воспаление глаз и проблемы с дыханием как у людей, так и у животных.

Из-за нашествия уже был отменен летний фестиваль в семейном центре Юнгфернхайде. Ограничения также затронули популярные городские парки, включая парк Герлитцер, где временно запретили использование зон для барбекю.

Руководители районов Берлина обратились к городским властям с требованием признать ситуацию не только экологической, но и санитарной проблемой. Они считают, что вспышка численности гусениц представляет реальную угрозу общественному здоровью и требует срочных мер на уровне всего города.

Ранее живущая на Бали женщина потрогала гусеницу и покрылась странной сыпью.

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