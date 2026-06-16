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Общество

Россиянка после измены мужа рассказала клиентам подруги о ее «опасной болезни»

На Кубани женщина оклеветала подругу-косметолога из-за измены мужа
Shutterstock/FOTODOM

Жительница Краснодарского края стала фигуранткой судебного разбирательства из-за распространения слухов. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

46-летняя женщина из Кореновска выяснила, что ее подруга и по совместительству косметолог встречается с ее мужем. После этого россиянка стала звонить клиентам соперницы и рассказывать о наличии опасного заболевания у мастера.

В результате краснодарку обвинили в клевете. Сама она уверяла, что не хотели никого опорочить. Свой поступок она объяснила тем, что у ее мужа диагностировано опасное заболевание, которое может передаваться другим людям. При этом подруга связь с мужчиной отрицала.

Фигурантку разбирательств приговорили к 332 часам обязательных работ. С супругом она развелась.

До этого в Москве мужчина распилил машину, чтобы не отдавать ее супруге при разводе. Он хотел забрать транспортное средство себе, но половину стоимости компенсировать. Такой сценарий женщину не устроил.

Ранее звезда «Очень странных дел» впервые публично ответил обвинения в изменах.

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