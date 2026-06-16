Россиянка после измены мужа рассказала клиентам подруги о ее «опасной болезни»

Жительница Краснодарского края стала фигуранткой судебного разбирательства из-за распространения слухов. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

46-летняя женщина из Кореновска выяснила, что ее подруга и по совместительству косметолог встречается с ее мужем. После этого россиянка стала звонить клиентам соперницы и рассказывать о наличии опасного заболевания у мастера.

В результате краснодарку обвинили в клевете. Сама она уверяла, что не хотели никого опорочить. Свой поступок она объяснила тем, что у ее мужа диагностировано опасное заболевание, которое может передаваться другим людям. При этом подруга связь с мужчиной отрицала.

Фигурантку разбирательств приговорили к 332 часам обязательных работ. С супругом она развелась.

До этого в Москве мужчина распилил машину, чтобы не отдавать ее супруге при разводе. Он хотел забрать транспортное средство себе, но половину стоимости компенсировать. Такой сценарий женщину не устроил.

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