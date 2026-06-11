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Культура

Звезда «Очень странных дел» впервые публично ответил обвинения в изменах

Актер Дэвид Харбор впервые высказался о разводе с певицей Лили Аллен
Vianney Le Caer/AP

Известный американский актер, звезда сериала «Очень странные дела» Дэвид Харбор впервые прокомментировал расставание с британской певицей Лили Аллен. Об этом пишет британский таблоид The Independent.

В октябре 2025 года певица выпустила альбом «West End Girl» («Девушка из Вест-Энда»), в котором подробно и откровенно описала, как распался их брак с актером, а также об его изменах и своих переживаниях по этому поводу. При этом сама Аллен называет песни «смесью фактов и вымысла».

«Это очень странно. Я действительно считаю, что артист вправе использовать свои личные переживания в творчестве, и я уважаю ее за это», – сказал Харбор, при этом он добавил, что больше ничего не может сказать по поводу своего развода, так как это его личная жизнь.

«Я просто не буду говорить об этом», – отметил актер.

West End Girl — это первый альбом Аллен за 7 лет. В нем 14 треков, которые певица записала всего за 10 дней после разрыва. Также известно, что после развода она оказалась в психиатрической клинике из-за нервного срыва.

В конце 2024 года Лили Аллен рассталась с 50-летним мужем, актером «Очень странных дел» Дэвидом Харбором после пяти лет брака.

Ранее Дэвид Харбор назвал любимый сезон «Очень странных дел».

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