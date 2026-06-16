На Кубани выросла площадь затопления от размыва дамбы

В Крымском районе Краснодарского края растет территория затопления в результате поврждения дамбы на реке Кубань. Об этом сообщает администрация муниципалитета в своем канале на платформе Max.

За сутки зона затопления сельскохозяйственных земель в Крымском районе расширилась на 200 гектаров, достигнув 5,5 тысячи гектаров, при этом общая площадь подтопления в районе, по данным муниципалитета, составляет 10 тысяч гектаров.

Прорыв дамбы на реке Кубань произошел в ночь на 4 июня. Изначально ширина прорана составляла 25–30 метров, однако сейчас размыв достиг 100 метров. В зоне затопления оказались хутор Западный и садовое товарищество «Йодник» — их жители эвакуированы, но точное число власти не раскрывают. Жители хутора Урма и села Гвардейское готовятся к эвакуации, так как вода приближается к домам.

В муниципалитете введен режим чрезвычайной ситуации. Затопление сельхозугодий привело к уничтожению урожая на площади 5,1 тыс. гектаров — пострадали посевы пшеницы, ячменя, сои, кукурузы, подсолнечника, льна, горошка, клубники и бахчевых культур.

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