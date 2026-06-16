Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

На Кубани выросла площадь затопления от размыва дамбы

В Крымском районе Кубани площадь затопления достигла 10 тысяч гектаров
Администрация Крымского района

В Крымском районе Краснодарского края растет территория затопления в результате поврждения дамбы на реке Кубань. Об этом сообщает администрация муниципалитета в своем канале на платформе Max.

За сутки зона затопления сельскохозяйственных земель в Крымском районе расширилась на 200 гектаров, достигнув 5,5 тысячи гектаров, при этом общая площадь подтопления в районе, по данным муниципалитета, составляет 10 тысяч гектаров.

Прорыв дамбы на реке Кубань произошел в ночь на 4 июня. Изначально ширина прорана составляла 25–30 метров, однако сейчас размыв достиг 100 метров. В зоне затопления оказались хутор Западный и садовое товарищество «Йодник» — их жители эвакуированы, но точное число власти не раскрывают. Жители хутора Урма и села Гвардейское готовятся к эвакуации, так как вода приближается к домам.

В муниципалитете введен режим чрезвычайной ситуации. Затопление сельхозугодий привело к уничтожению урожая на площади 5,1 тыс. гектаров — пострадали посевы пшеницы, ячменя, сои, кукурузы, подсолнечника, льна, горошка, клубники и бахчевых культур.

Ранее Gelandewagen сбил с сапборда мужчину на затопленной улице Краснодара и попал на видео.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Больше детей — ниже ставка? Какой станет семейная ипотека с 1 июля 2026 года
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!