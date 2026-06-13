Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Автомобили

Gelandewagen сбил с сапборда мужчину на затопленной улице Краснодара и попал на видео

В Краснодаре Mercedes столкнул с сапа плывущего по улице мужчину и попал на видео

В Краснодаре водитель внедорожника Mercedes Gelandewagen поднял волну, которая сбросила в воду мужчину, плывшего на сапборде по затопленной улице. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot и публикует видеозапись инцидента.

«Водитель «гелика» случайно опрокинул волной мужика на сапе, который плыл по улице Краснодара. Накануне на город обрушился мощный ливень, за день превысивший месячную норму», — отмечается в публикации.

На кадрах, которые снимал сам водитель внедорожника, видно, что белый Mercedes-Benz G-Class двигался на небольшой скорости по затопленной улице с индивидуальной застройкой. В том же направлении, левее автомобиля, на сапборде плыл мужчина.

После того, как автомобиль обогнал сапбордиста, образовалась волна. В результате ее воздействия человек не удержался на доске и упал в воду. Водитель автомобиля признался за кадром, что ему стало очень стыдно из-за произошедшего, но также и весело.

Ранее в Подмосковье на автобус с пассажирами рухнула береза.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Путешествуем с пустым кошельком. Как поехать в отпуск, когда цены на отдых неподъемные
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!