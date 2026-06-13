Gelandewagen сбил с сапборда мужчину на затопленной улице Краснодара и попал на видео

В Краснодаре Mercedes столкнул с сапа плывущего по улице мужчину и попал на видео

В Краснодаре водитель внедорожника Mercedes Gelandewagen поднял волну, которая сбросила в воду мужчину, плывшего на сапборде по затопленной улице. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot и публикует видеозапись инцидента.

«Водитель «гелика» случайно опрокинул волной мужика на сапе, который плыл по улице Краснодара. Накануне на город обрушился мощный ливень, за день превысивший месячную норму», — отмечается в публикации.

На кадрах, которые снимал сам водитель внедорожника, видно, что белый Mercedes-Benz G-Class двигался на небольшой скорости по затопленной улице с индивидуальной застройкой. В том же направлении, левее автомобиля, на сапборде плыл мужчина.

После того, как автомобиль обогнал сапбордиста, образовалась волна. В результате ее воздействия человек не удержался на доске и упал в воду. Водитель автомобиля признался за кадром, что ему стало очень стыдно из-за произошедшего, но также и весело.

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