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Общество

На Ямале женщина стала инвалидом после раствора с антибиотиком

На Ямале женщина впала в кому после капельницы с антибиотиком
Shutterstock

Жительница Ямала впала в кому и позже стала инвалидом из-за препарата, который ей дали медики. Об этом сообщает Ura.ru.

Инцидент произошел в 2022-м году, но решение суд вынес только сейчас. Алине (имя изменено) понадобилось сделать капельницу с антибиотиком. Как только препарат попал в организм, у пациентки произошел анафилактический шок. После остановки дыхания женщину отправили в Надым, где она провела три месяца.

Она пришла в сознание, но вскоре у Алины оторвался тромб, и она снова оказалась в реанимации. В результате она не может передвигаться без инвалидного кресла.

По факту произошедшего возбудили дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Представитель больницы заявил, что Алине уже давали антибиотики этой группы и реакции не было. В таких случаях бывают осложнения, но это редкость и предусмотреть такой исход не могли.

Во время следствия выявили ряд нарушений. Однако суд счел, что связь действий медиков с инвалидизацией косвенная, поэтому с больницы взыскали 400 тысяч рублей. Сейчас врачи оспаривают это решение.

Ранее новорожденный стал инвалидом из-за халатности петербургских врачей.

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