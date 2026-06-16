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Общество

Россиянам рассказали, как сэкономить при покупке билетов в театр

KP.RU: выгодно купить билеты в театр помогут рассылки и доски объявлений
Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Россиянам удастся сэкономить при покупке билетов в театр, если следить за театральными сообществами в мессенджерах, акциями на официальных сайтах и придерживаться некоторым другим правилам. Об этом сообщает kp.ru.

Для того чтобы выгодно приобрести билеты в театр, важно следить за расписанием. Самые популярные постановки и громкие премьеры оказываются востребованы у зрителей в вечернее время и по выходным, а поэтому цены на спектакли утром и днем могут быть значительно ниже.

«Летом в театры попасть проще из-за начала дачного сезона. Даже на топовые постановки можно поймать билет. На сайтах некоторых театров в случае отсутствия билетов можно оставить заявку. Если кто-то сдаст билет, вам на электронную почту тут же придет уведомление», — сказано в материале.

Не менее важно подписаться на рассылки театров, а также на их официальные страницы в социальных сетях и мессенджерах. В таких каналах зачастую предлагаются промокоды, благодаря которым билеты оказываются дешевле на 30-50%.

Помимо этого, найти недорогие билеты можно на досках объявлений. Однако важно проявлять особую осторожность, чтобы не столкнуться с перекупщиками или мошенниками. Доверять следует только тем аккаунтам, у которых есть большое количество положительных отзывов и хороший рейтинг. При этом стоимость билетов должна соответствовать номиналу.

Также у большинства агрегаторов есть программы лояльности и акции, благодаря чему на горящий спектакль можно попасть со скидкой до 40%.

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