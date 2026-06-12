Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Культура

Рыжий кот затмил актеров трагедии «Ромео и Джульетта», выбежав на сцену

Рыжий кот сорвал кульминацию спектакля «Ромео и Джульетта» в театре
tanya.borger/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рыжий кот вышел на сцену во время театральной постановки трагедии Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». Об этом сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) балерина Татьяна Боргер.

Танцовщица опубликовала ролик, на котором видно, как кот вышел на подмостки в самый напряженный момент — когда Джульетта рыдала над телом Ромео. Однако вместо трагической кульминации зрители увидели, как животное принялось играть с волосами актера, а местами даже кусаться, что вызвало в зале волну смеха.

В ролике слышно, как человек за кадром с досадой прокомментировал случившееся: «Он [кот] начинает играть с волосами, кусаться и портит всю сцену». Однако публика, наоборот, сочла, что кот подарил истории «хэппи‑энд».

«Если кот будет так выходить на сцену в каждом спектакле, у театра будут аншлаги»; «Как говорил наш мастер: «Вы можете быть самым гениальным актером и приковывать внимание зрителей, но только до того момента, пока на сцену не выйдет кот»; «Подскажите, когда следующее выступление кота и где купить билет», — написали в комментариях.

Ролик набрал свыше 1,5 миллиона просмотров менее чем за сутки.

Ранее сообщалось, что звезда КВН упал в обморок перед выступлением.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
35 лет назад россияне выбрали первого президента. Как ему помогли еда по талонам и небывалая инфляция
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!