Рыжий кот затмил актеров трагедии «Ромео и Джульетта», выбежав на сцену

Рыжий кот вышел на сцену во время театральной постановки трагедии Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». Об этом сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) балерина Татьяна Боргер.

Танцовщица опубликовала ролик, на котором видно, как кот вышел на подмостки в самый напряженный момент — когда Джульетта рыдала над телом Ромео. Однако вместо трагической кульминации зрители увидели, как животное принялось играть с волосами актера, а местами даже кусаться, что вызвало в зале волну смеха.

В ролике слышно, как человек за кадром с досадой прокомментировал случившееся: «Он [кот] начинает играть с волосами, кусаться и портит всю сцену». Однако публика, наоборот, сочла, что кот подарил истории «хэппи‑энд».

«Если кот будет так выходить на сцену в каждом спектакле, у театра будут аншлаги»; «Как говорил наш мастер: «Вы можете быть самым гениальным актером и приковывать внимание зрителей, но только до того момента, пока на сцену не выйдет кот»; «Подскажите, когда следующее выступление кота и где купить билет», — написали в комментариях.

Ролик набрал свыше 1,5 миллиона просмотров менее чем за сутки.

Ранее сообщалось, что звезда КВН упал в обморок перед выступлением.