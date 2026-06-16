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Общество

Суд оставил в силе приговор экс-командующему 58-й армией Попову

Кассационный суд оставил в силе приговор экс-командующему 58-й армией Попову
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Кассационный военный суд в Новосибирске оставил в силе приговор бывшему командующему 58-й армией Вооруженных сил РФ Ивану Попову по делу о мошенничестве и служебном подлоге. Об этом сообщает ТАСС.

По словам адвоката экс-командующего Сергея Буйновского, данное решение планируется обжаловать в Верховном суде.

24 апреля 2025 года суд признал Попова виновным в мошенничестве, лишил его генеральского звания и приговорил к пяти годам лишения свободы. Он был обвинен в хищении свыше 1,7 тысячи тонн металлических изделий, которые военно-гражданская администрация Запорожской области закупила для оказания гуманитарной помощи.

Экс-генерал-майор неоднократно обращался с просьбой отправить его в зону специальной военной операции на Украине, однако все его обращения были отклонены. Последний раз ему отказали из-за отсутствия свободных мест. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле высказались о награждении осужденного экс-генерала Попова.

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