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Общество

Турки устроили дебош около бассейна, не поделив шезлонги с россиянками

Shot: в Турции местные отдыхающие напали на туристок из РФ
mariakray/Shutterstock/FOTODOM

В Турции между местными отдыхающими и туристами из России произошел конфликт. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По словам пострадавшей, инцидент произошел на территории отеля Selectum Colours Bodrum, куда девушка по имени Софья приехала на курорт вместе с подругой. Желая отдохнуть около бассейна, они заняли шезлонги у бассейна.

Вскоре к ним подошла турецкая пара и заявила, что они якобы первыми заняли эти места. Мужчина якобы стал бросать вещи россиянок в воду, в том числе и сумку.

«Во время потасовки пострадали AirPods стоимостью около 18 тысяч рублей», – сообщается в публикации.

Когда Софья решила снять конфликт на камеру, но это не понравилось жене агрессора. Она пыталась выхватить телефон.

Девушки обратились к администрации, но там якобы игнорировали ситуацию до тех пор, пока туристка не опубликовала кадры в соцсетях. После этого им предложили компенсацию в размере €100 за удаление ролика. Софья поверила, но, по ее словам, денег так и не получила.

Ранее эксперт назвал самые популярные бюджетные направления для отдыха.

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