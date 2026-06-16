Четырехлетнюю девочку нашли живой после нескольких дней, проведенных с телом матерью

Во Франции спасли 4-летнюю девочку, пролежавшую несколько дней с телом матери

Во Франции четырехлетнюю девочку нашли живой рядом с телом матери спустя несколько дней после смерти женщины, пишет Daily Mail.

Как пишут СМИ, 40-летняя женщина была обнаружена мертвой в своей квартире после того, как воспитательница детского сада забила тревогу из-за отсутствия ребенка и невозможности связаться с матерью.

Когда спасатели и полицейские проникли в квартиру через окно, они обнаружили внутри тело женщины и ее дочь. Девочка лежала рядом с матерью и находилась в тяжелом состоянии. По данным медиков, ребенок страдал от сильного обезвоживания, недоедания и шока.

Пострадавшую срочно доставили в больницу. Сейчас ее состояние оценивается как стабильное, а заботу о ней временно взяли на себя родственники.

Следователи считают, что женщина могла умереть несколькими днями ранее. По предварительной версии, причиной смерти стали естественные обстоятельства. Сообщается, что она страдала эпилепсией, и одной из рассматриваемых версий является смертельный приступ.

Соседи рассказали, что не замечали ничего подозрительного и не слышали шума. Следов взлома или насилия в квартире также обнаружено не было.

Ранее попавшая в ДТП 5-летняя девочка 30 часов провела рядом с телами родителей и была спасена.