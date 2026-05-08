Попавшая в ДТП 5-летняя девочка 30 часов провела рядом с телами родителей и была спасена

В США 5-летняя девочка 30 часов провела в машине с телами родителей после ДТП

В США пятилетняя Кейси Гриффин чудом выжила в аварии, в которой погибли ее 25-летний отец Деванте Гриффин и 24-летняя мать Клариза Таранго. Ребенок провел в перевернувшемся пикапе вместе с их телами более 30 часов, пишет New York Post.

По данным полиции штата Колорадо, автомобиль съехал с дороги около шести утра. Машину обнаружили только на следующий день. Родители, не пристегнутые ремнями безопасности, погибли на месте.

Кейси, находившаяся в незакрепленном автокресле, получила легкие травмы. Ребенка доставили в больницу, а затем передали под опеку деда.

Полиция не считает причиной аварии алкоголь или превышение скорости. Пожарные назвали спасение девочки «трагедией и чудом» и призвали родителей правильно устанавливать детские кресла. У погибшей пары осталась еще одна дочь.

