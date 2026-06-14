Одного из подростков, обвиняемых в зверском убийстве школьницы, арестовали на Урале

На Урале арестовали одного из подростков, обвиняемых в убийстве школьницы

На Урале избрали меру пресечения одному из 15-летних подростков, обвиняемых в зверском убийстве своей сверстницы за гаражами. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Краснотурьинский городской суд заключил юношу под стражу. Он будет находиться под арестом до 11 августа. В данный момент обоим юношам предъявлено обвинение по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Инцидент произошел 12 июня в Краснотурьинске. По версии следствия, между юношами и их знакомой вспыхнула ссора. В ходе конфликта подростки нанесли девушке несколько ножевых ранений и скрылись. Пострадавшую нашли случайные прохожие и вызвали скорую, однако, несмотря на усилия врачей, она скончалась.

Ранее суд арестовал мужчину, убившего жену на глазах у детей в Домодедово.