Россиянка три дня ходила с осколком стекла в шее после падения на даче

В Нижнем Новгороде женщина три дня проходила с осколком стекла в шее

В Нижнем Новгороде женщина упала на даче и три дня проходила с осколком стекла в шее. Об этом сообщает пресс-служба ГБУЗ НО НОКБ им Н.А.Семашко.

Все началось с того, что женщина упала и ударилась головой а парнике на даче — в этот момент там разбилось стекло разбилось. Визуально она получила лишь небольшое повреждение кожи, что не вызвало опасений. Однако после случившегося боль не утихала трое суток.

Это насторожило женщину и она обратилась к медикам — КТ показала проникающее ранение шеи. При этом осколок стекла находился в опасной близости от спинного мозга. Нейрохирурги немедленно провели пациентке операцию и извлекли острый предмет, а также провели герметизирующую пластику твердой мозговой оболочки.

Пациентка успешно восстановилась. Ее уже выписали в удовлетворительном состоянии.

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