Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Россиянин две недели ходил с кисточкой в половом органе и попал в больницу

В Приморье прооперировали мужчину с кисточкой в уретре
Shutterstock/FOTODOM

В Приморье медики спасли мужчину, который больше десяти дней ходил с инородным предметом в половом органе. Об этом сообщает «ЧП Владивосток».

В беседе с врачами пациент пожаловался на проблемы при мочеиспускании, а также кровь и гной, который выделялся из полового органа. Во время обследования выяснилось, что в уретре находилась кисточка для рисования, длинна которой составляла около десяти сантиметров. С ней приморец ходил две недели.

«К этому моменту состояние мужчины уже стало тяжелым: развился сепсис, при котором инфекция распространяется по всему организму», – сообщается в публикации.

Специалисты стабилизировали состояние россиянина, после чего провели открытую операцию, так как иначе достать кисточку не получилось бы.

В результате медики успешно извлекли инородный предмет. Сейчас мужчина уже дома.

До этого в Петербурге мужчина попал в больницу после того, как засунул в уретру церковную свечку. Так он поступил, прочитав совет в интернете. Специалисты достали предмет и отправили пациента домой.

Ранее в Подмосковье спасли годовалого ребенка, который сел на иголку.

 
Теперь вы знаете
Атака дронов на Петербург в день ПМЭФ, ужесточение правил техосмотра и ядовитые осьминоги на популярном курорте. Главное за 3 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!