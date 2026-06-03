Россиянин две недели ходил с кисточкой в половом органе и попал в больницу

В Приморье прооперировали мужчину с кисточкой в уретре

В Приморье медики спасли мужчину, который больше десяти дней ходил с инородным предметом в половом органе. Об этом сообщает «ЧП Владивосток».

В беседе с врачами пациент пожаловался на проблемы при мочеиспускании, а также кровь и гной, который выделялся из полового органа. Во время обследования выяснилось, что в уретре находилась кисточка для рисования, длинна которой составляла около десяти сантиметров. С ней приморец ходил две недели.

«К этому моменту состояние мужчины уже стало тяжелым: развился сепсис, при котором инфекция распространяется по всему организму», – сообщается в публикации.

Специалисты стабилизировали состояние россиянина, после чего провели открытую операцию, так как иначе достать кисточку не получилось бы.

В результате медики успешно извлекли инородный предмет. Сейчас мужчина уже дома.

До этого в Петербурге мужчина попал в больницу после того, как засунул в уретру церковную свечку. Так он поступил, прочитав совет в интернете. Специалисты достали предмет и отправили пациента домой.

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