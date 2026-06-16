«Хотел укрыть ее от дождя»: в Петербурге мужчина пытался затащить школьницу в машину

В Петербурге осудили мужчину, который пытался силой усадить школьницу в машину

В Петербурге вынесли приговор мужчине, который под предлогом помощи пытался силой усадить 16-летнюю школьницу в машину. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Инцидент произошел 9 июня прошлого года у дома на проспекте Ударников. Мужчина обнял и прижал к себе несовершеннолетнюю, а затем стал целовать в щеки. После этого он поместил ее в салон «Hyundai Solaris».

Девушка попыталась открыть дверь и выбежать, но злоумышленник преградил ей путь и начал заталкивать обратно. Его действия в результате пресекли случайные очевидцы.

На суде мужчина заявил, что якобы «хотел укрыть ее от дождя». Мужчину признали виновным по п.д ч.2 ст.127 УК РФ и назначили наказание в виде трех лет колонии-поселения.

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