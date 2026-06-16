Российские врачи вытащили иглу из стопы полуторагодовалого ребенка

В Башкирии ребенок попал в больницу с иглой в стопе. Об этом сообщает региональный министр здравоохранения Айрат Рахматуллин.

Инцидент произошел в Ишимбае. Родители заметили, что их ребенок внезапно перестал наступать на одну ногу. Кроме того, у него появились покраснение и отек. Они предположили, что это заноза. Когда малолетний полностью отказался ходить, они обратились к врачам.

Рентген показал металлическое инородное тело — игла длиной около двух сантиметров располагалась вертикально в глубине мягких тканей и упиралась в пяточную кость. Позже она на могла сместиться в сустав, что привело бы к плачевным последствиям.

Нейрохирург провел ребенку экстренную операцию под общим наркозом и извлек иглу. Операция прошла успешно. На следующий день ребенка выписали домой.

Ранее российский стоматолог потерял иглу в желудке девятилетней девочки.