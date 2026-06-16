Россиянам назвали способы сократить расходы на ЖКУ во время проживания на даче

Летом многие россияне уезжают жить на дачу и отправляются в путешествия. В это время собственники жилья могут законно сократить свои расходы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом «Пятому каналу» сообщила риелтор Юлия Юсова.

Специалист объяснила, что законодательством предусмотрена возможность перерасчета стоимости отдельных коммунальных услуг при условии, что человек не был в квартире на протяжении пяти и более календарных дней подряд.

«Важно понимать, что перерасчет распространяется не на все строки в квитанции. Например, нельзя полностью отказаться от оплаты содержания общего имущества дома, капитального ремонта, отопления или взносов на содержание жилья, эти платежи начисляются независимо от того, проживает человек в квартире или нет», — отметила риелтор.

По ее словам, если в жилье отсутствуют счетчики, то перерасчет может быть сделан по тем коммунальным услугам, которые зависят от количества людей, проживающих в квартире.

Для того чтобы оформить такой перерасчет, необходимо документально подтвердить свое отсутствие в жилище в определенный период. Собственники могут предоставить свои билеты на транспорт, чек на проживание в отеле, справку о временной регистрации по другому адресу и другие подобные бумаги. Заявление следует подать в управляющую компанию, ТСЖ или ресурсоснабжающую организацию.

При этом, по словам эксперта, обратиться за перерасчетом можно как до отъезда из дома, так и после возвращения.

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