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Общество

Россиянам рассказали о главных правилах установки водонагревателя

Депутат Якубовский: водонагреватель не должен нарушать работу систем дома
myboys.me/Shutterstock/FOTODOM

Для установки водонагревателя в квартире обычно не требуется получать специальные разрешения. В то же время важно, чтобы оборудование не вмешивалось в работу инженерных систем дома, а электропроводка могла справиться с повышением нагрузки, объяснил RT член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Депутат призвал внимательно выбирать водонагреватели, учитывая, что проточные механизмы, в отличие от накопительных, в разы повышают нагрузку с учетом больших затрат электроэнергии на работу.

«При наличии сомнений лучше заранее проконсультироваться со специалистами», — призвал Якубовский.

Он также предупредил, что перед монтажом оборудования следует проверить, не нарушается ли работа общих систем дома, не влияет ли это на условия проживания соседей. Экономить на установке не следует – лучше, чтобы это делали профессионалы, заключил парламентарий.

До этого стало известно о резком росте спроса россиян на водонагреватели. Как рассказали «Газете.Ru» в М.Видео-Эльдорадо, чаще всего россияне приобретают проточные модели для установки на даче, в ванной или на кухне квартиры.

Ранее в Приморье в жилом доме взорвался водонагреватель и разрушил стену.

 
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