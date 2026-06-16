В Англии обнаружили незаконные школы, где дети учатся в условиях антисанитарии

В Англии обнаружили незаконные школы, где в условиях антисанитарии обучаются тысячи детей. Об этом сообщает телеканал ITV.

По словам корреспондента Сары Крокер, некоторые ученики по всей Англии обучаются в опасных, антисанитарных условиях и неквалифицированным персоналом. Речь идет о тысячах детей, которые учатся в нелегальных или незарегистрированных школах по всей Англии, которые называют «рассадниками экстремизма», там они получают некачественное образование. Многие из таких школьников не умеют нормально писать и читать по-английски.

«Мы только начинаем понимать, насколько серьезна эта проблема <...> Если дети в этих школах получают узкую учебную программу и не имеют доступа к тем же возможностям, что и другие, то сегрегация усилится, разобщенность усилится, а экстремизм возрастет», — отметил бывший главный инспектор Ofsted Office for Standards in Education, Children's Services and Skills — Управление по стандартам в сфере образования, услуг для детей и навыков сэр Майкл Уилшоу.

Отмечается, что корреспонденты телеканала выявили более 20 предполагаемых незаконных школ в Лондоне, Лестере и Манчестере.

22 мая газета The Sun писала, что в Великобритании банду мигрантов задержали за насилие над детьми. По данным издания, всего полицейские поймали семь человек, все они – мужчины в возрасте от 20 до 21 года. Пятеро из них приплыли в страну на небольшой лодке в 2021-2022 году. Восьмой подозреваемый покинул Великобританию, его пытаются экстрадировать.

В период с августа 2023 по май 2025 года компания насиловала двух несовершеннолетних, им было 13-15 лет. Подробности произошедшего не приводятся, но, судя по обвинениям, банда нелегальных мигрантов совращала пострадавших, сексуально эксплуатировала их. Всего им предъявлено 40 обвинений.

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