МГУ и МГТУ им. Н.Э. Баумана возглавили рейтинг лучших вузов России

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова возглавил рейтинг лучших вузов России по версии рейтинговой группы RAEX.

Согласно рейтингу, на втором месте находится МГТУ имени Н. Э. Баумана, на третьем — Московский физико-технический институт (МФТИ). Также в пятерку лидеров входят Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) и Национальный исследовательский ядерный университет (НИЯУ) «МИФИ».

Отмечается, что в 2026 году в рейтинг попали вузы из 30 регионов РФ. Более половины мест заняли вузы из московской и санкт-петербургской агломераций — 38 и 14 учебных заведений соответственно.

25 апреля Минобнауки РФ сообщало, что Уральский федеральный университет, Высшая школа экономики и МГУ имени Ломоносова возглавили десятку крупнейших российских вузов по числу студентов.

По данным ведомства, на первом месте находится Уральский федеральный университет, где обучаются 48,5 тыс. человек. Вторую позицию занимает Высшая школа экономики с 47 тыс. студентов, а на третьем месте — МГУ имени Ломоносова, где учатся более 45 тыс. человек.

В первую пятерку также вошли Казанский (Приволжский) федеральный университет и РУДН имени Патриса Лумумбы — в каждом из этих вузов обучаются более 38 тыс. студентов.

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