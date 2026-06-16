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Общество

Россиян предостерегли от присвоения находок на пляже

Юрист Логин: присвоение найденных вещей квалифицируется как кража
Константин Михальчевский/РИА Новости

Присвоение найденных на пляже украшений и других ценных вещей может быть квалифицировано как преступление. Об этом в беседе с РИАМО предупредил юрист Сергей Логин.

По его словам, многие считают, что найденная в общественном месте вещь автоматически становится их собственностью, однако закон устанавливает иные правила.

«Квалификация как кражи: согласно ГК РФ, если человек нашел чужую вещь и присвоил ее, не сообщив владельцу или в полицию, это может рассматриваться как кража (ст. 158 УК РФ), что грозит наказанием вплоть до двух лет лишения свободы», — отметил эксперт.

Если же находка представляет собой археологический предмет и сделана на территории, имеющей историческую или культурную ценность (например, пляжи в охранных зонах памятников), срок может достигать шести лет, добавил Логин.

Осенью прошлого года в Москве 62-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела о хищении после того, как нашел на улице пакет с крупной суммой денег.

Как установили правоохранители, потерпевший вместе с супругой шел по Новослободской улице, когда у него из кармана выпал пакет с иностранной валютой, эквивалентной более 1,6 млн рублей. Пропажу мужчина обнаружил дома. Он вернулся в место, где, предположительно, мог обронить пакет, но ничего не нашел и обратился в полицию.

Ранее юрист напомнил о риске оказаться в тюрьме за хранение чужой банковской карты.

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